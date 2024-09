Ucraina appello di Zelensky anche a Italia | Dateci armi per colpire Russia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 15 settembre 2024) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodomyrsi appella agli alleati,compresa, per ottenere lea lungo raggio con cuile basi di Mosca in. "Ogni attacco russo, ogni atto terroristico, come l'attacco odierno alla città di Kharkiv e alle regioni di Sumy e Donetsk, dimostra che abbiamo bisogno di questa L'articolodi: “per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.