Torna Lookman l’Atalanta vince | 3-2 sulla Fiorentina al debutto nello stadio completo

(Di domenica 15 settembre 2024) Bergamo. Un abbraccio caloroso come il sole che accompagna una giornata di festa e celebrazioni, una di quelle che non può non essere festeggiata con una vittoria. Perché lo merita, lo merita Bergamo, lo meritano i suoi tifosi che come sempre gremiscono il Gewiss Stadium in ogni ordine di posto. Senza eccezioni. Che si vinca o che si perda. Ma quando siè decisamente meglio. Dopo 106 giorni,a giocare di fronte al proprio pubblico, in uno, con una Curva Sud finalmente terminata. Con un colpo d’occhio e un’acustica che portano l’atmosfera ad un altro livello. E quasi 23mila tifosi sugli spalti, che hanno festeggiato al triplice fischio un 3-2che, visto l’avversario, vale un po’ di più.