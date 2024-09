Terremoto magnitudo 5 2 Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Alle ore 01:00 locali (14:41 in Italia), una scossa didistimata intorno a 5.2 ha colpito l'area nei pressi di Amchitka Island, negli Stati Uniti d'America. Secondo i dati preliminari, l'epicentro è stato localizzato a circa 187 km di profondità. L'area interessata, situata nell'estremo ovest delle isole Aleutine, è nota per la sua intensa attività sismica, data la posizione sulla cintura di fuoco del Pacifico. Al momento non sono stati segnalati danni rilevanti o vittime, ma le autorità locali continuano a monitorare la situazione.