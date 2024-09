Spadacini provaci ancora Luzzara attenta all’ex

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Domenica di campionato (ore 15.30) per tutte le categorie con l’esordio per Prima, Seconda e Terza categoria. Già terzo round per Eccellenza e Promozione: doppio derby nella Serie A dei Dilettanti dove spicca il classico Rolo-Fabbrico, già avversarie tre settimane fa in Coppa Italia con hurrà fabbricese. Completamente inedito il confronto fra l’Arcetana e il Brescello Piccardo coi biancoverdi che hanno inserito l’attaccante Mehdi Elatachi, attaccante classe 2005 prelevato dallo United Carpi. Scontro fra matricoleal palo per lo Sporting Scandiano che viaggia a Piacenza contro il Gotico Garibaldina. Dopo il bis di hurrà in Coppa Italia, la Vianese insegue il primo storico successo nella nuova categoria contro l’ambiziosa Agazzanese.