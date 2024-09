Serie C 2024 2025 pari tra Perugia e Gubbio Vlahovic trascina l’Atalanta U23

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Sei le sfide in programma nello slot delle 20:45 della domenica sera per la. Nel girone A prosegue il buon avvio di stagione delU23, al suo terzo risultato utile consecutivo dopo una netta vittoria in trasferta sul campo della Triestina. Finisce addirittura 1-5 grazie alla tripletta die ai gol di Panada e Vavassori. Nel girone B finisce 1-1 il derby trae Gubibo, con gli ospiti che vanno in vantaggio con D’Ursi e i padroni di casa che pareggiano i conti con Mezzoni; netta affermazione per l’altra squadra umbra, la Ternana, 3-0 sul Pineto per mezzo delle reti di Cianci, Romeo e ancora Cianci. Nel girone C l’Audace Cerignola va in testa alla classifica dopo il 3-1 sul Giugliano firmato Salvemini, Jallow e Tascone nel secondo tempo.