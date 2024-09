Sempre al tuo fianco al via la serie con Ambra Angiolini e Andrea Bosca dedicata alla Protezione Civile

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 15 settembre 2024)al tuo, al via latv cone Tecla Insolia nei panni degli uomini e delle donne della, per 12 episodi in onda su Rai 1 ispirati a fatti realmente accaduti Da domenica 15 settembre e per sei serate va in onda su Rai 1 in prima serataal tuo. Latv – una coproduzione Rai Fiction – 11 Marzo Film, per la regia di Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella – vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della, persone normali in circostanze eccezionali.al tuo– il cast I dodici episodi, ispirati a fatti realmente accaduti che hanno visto protagonisti gli uomini e le donne della, ruotano intornofigura di Sara Nobili (), responsabile del Rischio Vulcani a Stromboli.