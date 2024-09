Rivolta nel carcere minorile di Casal del Marmo | detenuti incendiano materasso e si barricano in una stanza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 settembre 2024 –neldidela Roma: circa 18 ragazzi hanno prima tentato di dare fuoco a un, per poi barricarsi nella sala medica. I carabinieri hanno circondato l'istituto e una squadra reparto mobile sta entrando. Sul posto anche 118 e Vigili del fuoco. Stando a quanto emerge dalle parole di Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, le proteste sarebbero scoppiate “dopo giorni di tafferugli”. “Gli eventi al momento sarebbero gestiti anche con unità richiamate mentre erano libere dal servizio”, ha spiegato. “Quanto sta avvenendo nei penitenziari, anche per minorenni, certifica la crisi del sistema e il fallimento complessivo della sua organizzazione e gestione – ha sentenziato De Fazio – Crisi che non è affrontabile percorrendo scorciatoie e con la ricerca di capri espiatori”.