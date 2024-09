PS5 Pro Digital Foundry ha svelato risoluzione e framerate dei giochi mostrati da Sony

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 15 settembre 2024)halaed ildeisu PS5 Pro,nello specifoco daappena pochi giorni fa durante l’evento di presentazione della nuova console. Come riportato da ResetEra, la celeberrima redazione inglese ha deciso di realizzare un’analisi più approfondita sui titolidal colosso giapponese in occasione dell’annuncio ufficiale di PlayStation 5 Pro.ha quindi rivelato che The Last of Us: Parte 2 girava con unanativa di 1440p e 60 FPS, numeri questi che caratterizzano la modalità prestazioni di PS5 base ma in questo caso presentando un’immagine più definita grazie all’utilizzo del PSSR.