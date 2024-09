Perché la Sacra Sindone si trova a Torino?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 15 settembre 2024) La, ovvero il lenzuolo funebre dove si pensa possa essere impresso il corpo di Cristo siper una serie di circostanze storiche. In particolare, per permettere a Carlo Borromeo, sul finire del 1500, di sciogliere un voto relativo alla grande peste di Milano. La prima notizia ufficiale dellarisale al 1353, quando il cavaliere Goffredo di Charny donò alla città di Lirey il telo che avvolse il corpo di Gesù. Senza tuttavia spiegare come lo abbia avuto. Per decenni la reliquia è stata fonte di dispute e studi, fino a quando, nel 1453, una delle sue “proprietarie”, Margherita di Charny, figlia di Goffredo II non la vendette ai Duchi di Savoia. Fu in questo momento che lalegò il suo destino alla città di