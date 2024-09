Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso-Altieri Degrassi incantano Rimini e trionfano ai Mondiali 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Scorpacciata di medaglie alla Fiera di, venue che sta ospitando in questi giorni i Campionatidi, evento quest’anno inserito nella maxi competizione multisport denominata World Skate Games, la rassegna che raggruppa in unico Paese – in questo caso l’Italia – tutte le prove iridate delle discipline affiliate alla Federazione internazionale. Nelle coppie di danza infatti l’Italia ha messo a referto una meravigliosa tripletta, dimostrando manifesta superiorità rispetto agli altri binomi in lizza.