Pallamano A Gold Davanti a 500 spettatori la Macagi Cingoli vince il derby contro la Publiesse Chiaravalle

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo il primo tempo (13-11) caratterizzato dalle squalifiche di Del Corto e Makhlouf, la squadra di Guidotti va in vantaggio (15-16) e sogna il colpaccio. I ragazzi di Palazzi si riassestano e vincono grazie ai gol di Naghavialhosseini e alle parate di Albanesi, 15 settembre 2024 – Laillae conquista i primi due punti della stagione 2024-2025 in Serie Adi. La squadra di Palazzi, infatti, ha vinto 25-21 di fronte a un PalaQuaresima pieno in ogni ordine di posto con circa 500. Strappini e compagni, nonostante l’espulsione con squalifica di Makhlouf, con esperienza hanno avuto la meglioÂi ragazzi di Guidotti, mai domi, capaci di portarsi avanti nel punteggio a inizio ripresa.