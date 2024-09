Olimpia Milano-Venezia in tv | programma orario e diretta Supercoppa 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come semifinale delladi. Subito una partita di altissimo livello per inaugurare ufficialmente la stagione: gli uomini di coach Messina si presentano con molte novità tra gli interpreti ma con l’obiettivo di sempre, vincere e, soprattutto, tornare a vivere finalmente una stagione da protagonisti anche in Europa, come non accade da tanto tempo. Di fronte, i lagunari di coach Spahija, confermato dopo il bel percorso nella passata stagione, interrottasi solo nella tiratissima semifinale contro la Virtus Bologna, persa per 3-1. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 21 settembre sul parquet dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi