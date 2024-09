Napoli-Inter Women vittoria in rimonta e poi goleada!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)è costretta a cedere il passo a un’inarrestabile, che con un secondo tempo dominante ribalta l’iniziale vantaggio delle partenopee e chiude il match con un perentorio 4-1 dopo un primo tempo in svantaggio. RIBALTONE – Le nerazzurre, con questa, mantengono il primato in classifica a punteggio pieno dopo due giornate. La partita era iniziata nel migliore dei modi per il, che nel primo tempo ha messo in difficoltà la formazione milanese, mostrando grinta e organizzazione. Al 43?, quasi allo scadere della prima frazione di gioco, la squadra di mister Salvatore Mango ha trovato il vantaggio grazie a un preciso colpo di testa di Marija Banusic, abile a sfruttare un cross dalla fascia destra. Nella ripresa, però, l’è tornata in campo con tutt’altra determinazione, imponendo il proprio gioco e schiacciando ilnella propria metà campo.