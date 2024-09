Miss Italia due toscane alla finalissima | Ofelia Passaponti e Matilde Gonfiantini ora sognano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Numana (Ancona) 15 settembre 2024 - La Toscana piazza le sue due concorrenti tra le quindici finaliste assolute che domenica prossima 22 settembre saranno in lizza per la fascia più ambita, quella di. Sono laToscana, 24 anni di Siena e laEleganza Toscana,24 anni di Prato. Il verdetto a Numana nelle Marche al termine della settimana di Academy in cui erano state impegnate 40 ragazze scelte tra le 220 arrivate alle pre finali da tutta. Un ottimo risultato perché la Toscana è una delle pochissime regioni ad avere ancora due ragazze in gara.