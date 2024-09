Lukaku torna a Cagliari dai gol ai cori razzisti | sfida particolare per il belga

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024), una trasferta dal sapore dolce-amaro per il: la sua storia contro i rossoblu Non sarà una partita come le altre per Romeluquella di questo pomeriggio contro il. Sì, è vero, non stiamo parlando di una gara in cui sarà un grande ex atteso, come contro Inter o Roma. Né della partita della prossima settimana contro la Juventus, che ha solamente sfiorato durante il mercato estivo della scorsa estate. Ma resta una trasfertaquella di. Ilha infatti ricordi dolce-amari in Sardegna. Dolci per quel che riguarda i suoi numeri in campo. Decisamente più amari per quanto avvenuto 5 anni fa con una parte della tifoseria rossoblu. Era il 2019 e molti potranno pensare che siano passate ere da quei “buu”ai quali Romelu risposte con una lettera.