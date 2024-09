LIVE Ciclismo Europei 2024 in DIRETTA | 120 km al traguardo quattro uomini in testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.57 Ritzinger trova l’appoggio del danese Wurtz Schmidt e del lussemburghese Kluckers, i tre viaggiano con mezzo minuti di ritardo daidi. 14.54 Meno di 120 km al. 14.53 Le Berre inizia a collaborare, si stacca Ritzinger dai suoi compagni di fuga. 14.50 Guadagna ancora qualcosina il gruppo sui fuggitivi. 14.46 Iniziano i 1300 metri di pavé del tratto di Manshoven. 14.45 Si riavvicina il gruppo sulladella corsa. 50? di margine dei cinque fuggitivi sul gruppo. 14.40 Il gruppo si avvicina al tratto in pavé di Manshoven. 14.37 Termina il lavoro di Cavagna, ora fa l’andatura Jacopo Mosca. 14.32 Le Berre non collabora. Il transalpino si sta inimicando i compagni di fuga. 14.28 Inizia il primo tratto di pavé di giornata, il Printhagendreef. 14.26 1’30” il margine dei fuggitivi sul gruppo.