Le parole del potere e i reiterati colpi di Stato | così il Sahel ha vissuto gli ultimi decenni

(Di domenica 15 settembre 2024) La risposta che Confucio (VI sec. a.C.) diede a un suo discepolo che gli chiedeva: «Maestro, che cosa faresti per prima cosa, se fossi capo dello?» «La prima cosa che farei – rispose Confucio – sarebbe quella di raddrizzare i nomi.» Lesono le strade che percorriamo ogni giorno per arrivare agli altri, a noi stessi e alla realtà. Lesono semi che il vento trasporta e che, talvolta misteriosamente, danno frutti insospettati. Lesono sassi che feriscono o dei fili spinati che dividono come frontiere armate. Letradiscono la vita oppure sono come sorgenti a cui abbeverarsi per continuare a sperare il futuro. Leci fannno e noi facciamo le. C’è chi le custodisce gelosamente e chi le butta come arpelli senza importanza. Leindicano la direzione del cammino e, spesso, le scelte che si compiono.