La Cina torna a Genova? Le mire di Pechino anche dopo la Via della Seta

(Di domenica 15 settembre 2024) Racconta Il Secolo XIX che, “mentre le istituzioni liguri erano alle prese con l’inchiesta giudiziaria che ha travolto i vertici di Regione e Autorità portuale, una delegazione di Lingang ha visitato”. Lingang è la zona economica speciale creata dal governo cinese nel porto di Shanghai. Alla guidadelegazione c’era Liu Wei, vice-presidente dello Shanghai Lingang Economic Development Group, la società statale che promuove lo sviluppo di Lingang. La visita nel capoluogo ligure si è svolta il 22 luglio scorso, ovvero la settimana primavisita ain cui Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha firmato un piano d’azione triennale per rilanciare il partenariato strategico globaleil mancato rinnovo del memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via