Iva Zanicchi si apre e fa commuovere | le ultime ore con il compagno

(Di domenica 15 settembre 2024) Lo scorso agosto è morto ildi Iva, Fausto Pinna, e lei oggi è stata a Verissimo a ricordarlo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante ha parlato del suo dolore in maniera molto toccante ed ha raccontato come sono state leore con il suo ‘Pippi’. Ivasi è commossa ed ha fattoi telespettatori parlando di un’esperienza purtroppo comune a milioni di persone. Un Grandissimo Abbraccio alla Grande #Iva? #Verissimo pic.twitter.com/FiiiIUunHj — Andrea.ScheniniOfficial? (@AndreaScheniniA) September 15, 2024 Iva: “Gli ripetevo di continuo che lo amavo tanto”. “Questo incontro non è facile, ma sono felice di essere qui. Voglio ringraziare le migliaia di persone che mi hanno scritto dei bei messaggi. Questa dimostrazione così bella non me l’aspettavo.