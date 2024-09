Il Monza si illude con Mota | Dumfries salva l' Inter nel finale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Il debutto imminente in Champions League contro il Manchester City e il derby del prossimo turno di campionato distraggono l', che frena contro ilraccogliendo un pareggio quasi insperato nel, con la zampata diche rimedia al gol di Danied evita un ko che avrebbe complicato la settimana terribile che attende i ragazzi di Simone Inzaghi. L'1-1 dell'U-Power Stadium fa felice soprattutto il Napoli, che resta quindi in testa al campionato da solo almeno per una notte, aspettando gli impegni di Verona e Udinese nel monday night. Intanto, però, il turnover adottato dai campioni d'Italia non ha fornito le risposte che Inzaghi sperava. Perché i campioni d'Italia hanno giocato una partita compassata, sotto ritmo, senza creare molto dalle parti di Turati.