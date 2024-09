Il Barcellona mette la quinta | prova di forza contro il Girona | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Cinque vittorie su cinque. Continua il percorso netto delin Liga spagnola e il Real Madrid è sempre più avvisato. La gara della 5ª giornata del campionato spagnoloilsi è conclusa sul risultato di 1-4. I gol per la squadra di Flick sono stati realizzati da Yamal (doppietta), Olmo e Pedri. Per i padroni di casa inutile il gol della bandiera di Stuani. I blaugrana si confermano in testa allaa punteggio pieno. La15 Real Madrid 11 Villarreal 11 Celta Vigo 9 Atletico Madrid 8 Alaves 77 Espanyol 7 Osasuna 7 Betis 5 Maiorca 5 Siviglia 5 Leganes 5 Vallecano 4 Bilbao 4 Real Sociedad 4 Valladolid 4 Getafe 3 Las Palmas 2 Valencia 1