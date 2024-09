Guaritori arrestati la rivincita di mamma Gabriella | Chi è stato raggirato denunci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Ravenna, 15 settembre 2024 – “Vogliamo giustizia per Massimo”.Sarti, affiancata da Giuseppe Pietropaolo chiede questo. Almeno questo. Ed è davvero il minimo sindacale per unache ha perso un figlio. La signora Sarti ha infatti visto morire il figlio Massimo Mariani nel giugno dello scorso anno quando aveva solo 46 anni; il ravennate stava combattendo da un paio d’anni contro una rara forma di tumore. Come a volte accade in questi casi l’uomo le aveva tentate tutte per cercare di migliorare le sue condizioni di salute, imboccando anche strade che con la medicina non c’entravano nulla. Mariani si era affidato infatti alle cure di sedicenti, finiti ora agli arresti domiciliari.