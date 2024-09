Grande Fratello torna la diretta 24 ore su 24 e il doppio appuntamento | i dettagli

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di domenica 15 settembre 2024) Tutto è pronto per la nuova edizione del. In q e dueste ore, lo staff del programma ha divulgato un comunicato nel quale ha fornito tutti gli aggiornamenti e le novità della nuova edizione del reality show. Quest’anno ci saranno delle novità, ma anche dei ritorni alle origini. Oltre ai cambiamenti inerenti la casa, che è drasticamente cambiata, c’è anche un’altra importante novità. Mediaset, infatti, ha fatto sapere che, per la gioia di tanti telespettatore, tornerà la24 ore su 24, ma non solo. Ecco cosa è emerso.ritorno della24 ore su 24 nella nuova edizione delAlfonso Signorini riaprirà i battenti deldomani, lunedì 16 settembre su Canale 5.