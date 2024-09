Francia Adrien Rabiot vicino alla firma con il Marsiglia

Leggi tutta la notizia su sportface

Dopo una lunga estate da svincolato e i campionati che hanno già preso il via da circa un mese,sembra aver finalmente trovato la sua destinazione. L'ex centrocampista di PSG e Juventus è infatti in avanzate discussioni con l'Olympiqueed è sul punto dire a zero con il club francese, riporta RMC Sport. Si parla di un contratto di due anni per, il quale viene visto come un'ottima opportunità di mercato per la società marsigliese, attualmente seconda in classifica dopo un ottimo inizio sotto la guida di Roberto De Zerbi.