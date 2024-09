Contro il degrado serve agire tutti insieme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "Ha ragione il parroco don Antonio: la cura, il decoro, l’educazione dei giovani sono temi su cuinoi siamo impegnati, istituzioni civili e religiose". Così il sindaco Daniela Ghergo dopo lo sfogo sui social del parroco della Cattedrale che sulla scalinata che porta al Duomo ha trovato, per l’ennesima volta, tracce di bivacco e vandalismi: bottiglie rotte, cartacce e probabilmente urina. "Nella notte tra domenica e lunedì scorsi – ha denunciato il parroco don Antonio Esposito, postando le foto delsui social network e in particolare nella pagina della Cattedrale - le scale che portano alla Cattedrale (ex ideale) sono diventate terra di nessuno. Chi vive lì ormai è abituato a convivere con la delinquenza senzallo, ma perché dopo due giorni non è passato nessuno a pulire? Il camioncino che ’sputa’ un po’ d’acqua non basta, occorre un più deciso colpo di scopa.