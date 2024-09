Caos in Stazione Centrale a Milano per il guasto sulla linea dell’Alta Velocità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Una domenica mattina di straordinari disagi ina causa di unverificatosi a Piacenza-Bologna-Firenze. Ritardi fino a un’ora e circolazione dei treni rallentata lungo un asse nord-sud battutissimo tanto nei giorni feriali quanto in quelli festivi come oggi. Anche una volta risolto il problema tecnico, i disagi sono continuati come dimostrano le immagini incon tanti passeggeri, tra cui molti turisti stranieri, fermi con le valigie e le borse davanti ai tabelloni di partenze e arrivi. Nel corso della giornata la situazione dovrebbe tornare gradualmente alla normalità.