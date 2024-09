Al debutto Fiducia Pobega | | Il Dall’Ara ci darà una mano mercoledì

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Ha contribuito a svegliare i rossoblù dal torpore e a dare il là al forcing finale, aperto da una conclusione di Fabbian: peccato solo che Tommasosi sia fermato al palo. Esordio in rossoblù per il centrocampista cresciuto alla scuola di Italiano a La Spezia e gettato nella mischia al Sinigaglia. Come tutta la squadra, ha sofferto per tutto il primo tempo e in avvio di ripresa, uscendo alla distanza, quando i cambi rossoblù hanno alzato il livello e quelli del Como hanno abbassato quello dei padroni di casa.analizza il match con onestà, consapevole che il pari a Como non basta, a maggior ragione in virtù di un bottino di tre soli punti in queste prime quattro uscite. "È stata una partita che ci ha visti più in difficoltà nel primo tempo.