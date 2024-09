A Torino apre AffiniDry il nuovo bar no alcol del Mercato centrale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 15 settembre 2024) Il futuro del bere sarà no? È indubbio che quello che si sta delineando è unscenario di gusto ma anche culturale: la Generazione Z (e non solo) è sempre più attenta alle proposte dry aniche, ma che siano innovative di qualità e non un ripiego da sfigati rispetto per esempio a cocktail iconici e famosi. Drink noma creativi e pensati, insomma. Intanto aalil primo Dry Bar Uncrafted della città:0.0, un progetto di Davide Pinto, imprenditore torinese del food & beverage e di Maria Teresa Costantini, barlady abruzzese arrivata da poco in città e innamorata del mondo no, che punta a offrire a chi non vuole o non può bereici dei drink davvero diversi. Il format di0.