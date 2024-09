Viaggiare in aereo non è mai stato così sicuro Gli aeroporti italiani tra i più virtuosi | il report della Flight Safety Foundation e della IATA

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) “Un passeggero potrebbe scegliere in media un volo a caso ogni giorno per 220.000 anni prima di soccombere in un incidente mortale”, assicura ilAirline: Still getting better? pubblicato il mese scorso sul Journal of Air Transport Management. Per arrivare a queste conclusioni, gli studiosi hanno analizzato i datiBanca Mondiale,(International Air Transport Association). In particolare, hanno preso in considerazione le morti per passeggero imbarcato per capire nello specifico quale sia la probabilità di decedere salendo su un. Nel quadriennio di riferimento (2018-2022), a livello globale il rischio di fatalità sui voli aerei èdi un caso per ogni 13,7 milioni di passeggeri imbarcati, con un calo drastico di decessi del 7% di anno in anno. “La sicurezza aerea continua a migliorare” Lo afferma il prof.