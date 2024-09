Transformers il film vietato ai minori si farà? Risponde il produttore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilstorico del franchise affronta le possibilità di unaidi, spiegando se sia o non sia fattibile a livello di costi e di efficacia per il pubblico. Recentemente, ilstorico del franchise, Lorenzo Di Bonaventura, ha parlato della possibilità di unclassificato R (ai), alimentando le aspettative dei fan che desiderano vedere una versione più adulta e oscura del celebre universo cinematografico. Nonostante l'idea sembri intrigante, le parole di Di Bonaventura in un'intervista a ComicBook.com hanno lasciato intendere che un progetto del genere è altamente improbabile.