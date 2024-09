Traffico Roma del 14-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione rallentamenti su viale Tor di Quinto per un incidente all'altezza dei via del Foro Italico un altro incidente la causa delle code su via delle Capannelle in prossimità di via Nuova in direzione fuoriin tangenziale per lavori è chiusa la rampa per la Prenestina in direzione San Giovanni inevitabili ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo e nella zona di Porta Maggiore chiusa per lavori da questa mattina anche via Domenico Cimarosa 3 a viale Liegi è l'incrocio con via Luigi Boccherini termine degli interventi previsto per il prossimo 11 ottobre per i dettagli di queste le notizie potete consultare il sito.luceverde.it