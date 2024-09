Serie C Girone A il Padova batte 1-0 l’Alcione | veneti in vetta con il Renate | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilprende subito il comando delle operazioni mentreprova a organizzare la resistenza chiudendosi bene. Tocca due volte a Crisetig cercare di scardinare la difesa ospite dalla lunga distanza ma senza esito. Sale in cattedra Liguori che due volte va a un passo dal portare in vantaggio ile poi, al minuto 27, trova il fallo da rigore che consente a Varas dagli 11 metri di portare in vantaggio il. Il primo tempo si chiude sull’1-0, decisamente meritato. La ripresa vede lo stesso copione e uno scatenato Liguori colpisce la traversa al minuto 49; la partita la fa sempre ilfa fatica a proporsi. Da qui in poi il secondo tempo passa colin controllo assoluto del match e della vittoria che lo mantiene inallaassieme alTabellino-Alcione Milano 1-0(3-4-2-1) Fortin; Belli (dal 34? s.t.