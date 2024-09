SamanTree Medical ottiene l’autorizzazione della FDA per Histolog® Scanner dando il via a una nuova era di imaging dei tessuti negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 14 settembre 2024) LIEGI, Belgio e LOSANNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–, leader in soluzioni innovative dichirurgico, ha annunciato oggi di aver ricevuto510(k)FDA per il suoper l’microstruttura interna dei, compresa, tra le altre cose, l’identificazione di cellule, vasi eloro organizzazione o architettura. Questo innovativo dispositivo realizzato in Svizzera è stato progettato per fornire immagini in tempo reale e ad alta risoluzione delle superfici deifreschi, offrendo a chirurghi e patologi queste informazioni per iasportati.abilita la microscopia confocale ultraveloce in tempo reale, permettendo l’immediato deiasportati. Questo progresso servirà a consentire ai medici di migliorare la loro efficienza.