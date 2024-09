Riparte la festa arcobaleno nuova sede per il WhyNot | il party al Centro Affari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Arezzo, 14 settembre 2024 – Via i pregiudizi e l’odio, avanti con i balli e la musica dei. A primavera avevano alzato bandiera bianca e si erano presi una pausa di riflessione dando un taglio alle loro feste. Adesso l’associazione ChimeraArcigay Arezzo ci riprova scrivendo un nuovo capitolo del divertimento Lgbtqia+, una sigla utilizzata per identificare lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersessuali, asessuali e chiunque non si definisca eterosessuale. La scorsa stagione a causa della violenza verbale ricevuta nei confronti delle persone Lgbtqia+, aveva chiuso in anticipo il capitolo dei Why Not. Le festeche negli ultimi quattro anni si erano tenute alla discoteca Class 125 di via Madonna del Prato.