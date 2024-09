Resistenza | Mattarella ' battaglia per l' indipendenza oltre che per la libertà**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 set (Adnkronos) - "Da Montefiorino all'Ossola, dall'Alto Monferrato alla Valsesia, alla Carnia, venne offerto l'esempio di genti che non si contentavano di attendere l'arrivo delle truppe alleate ma intendevano sfidare a viso aperto il nazifascismo, dimostrando che questo non controllava nè città nè territori, mettendo a nudo quello che era: truppa di occupazione. Ecco perchè ladella Resistenza era unaper l'che per la libertà". Lo ha detto il capo dello Stato Sergioalla cerimonia commemorativa dell'80° anniversario della zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli.