Morte Marangon | trovato un potente allucinogeno nel corpo il pericolosissimo ayahuasca

(Di sabato 14 settembre 2024) Alex, il ragazzo deceduto in seguito ad un malore nel trevigiano lo scorso luglio, aveva assunto degli allucinogeni e più precisamente l’. E’ quanto stabilito dagli esami tossicologici svolti per conto della procura di Treviso che indaga sulladel giovane.e il rito sciamanico . La conferma arriva dagli esami tossicologici eseguiti dalla professoressa Donata Favretto dell’Università di Trieste. Il barman 25enne di Marcon (Venezia) la notte tra il 29 e il 30 giugno stava partecipando a un rito sciamanico nell’abbazia di Vidor (Treviso), da cui si allontanò e di lui non si seppe più nulla finché il suosenza vita fu ridue giorni dopo sul greto del Piave a circa 4 chilometri di distanza con ferite ed ecchimosi.