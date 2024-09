Legnano ladro di biciclette colto sul fatto e denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024)(Milano) – Il classicodi, la figura meno sopportata da quanti arrivano in stazione sulla loro due ruote e spesso rientrano la sera a piedi, questa volta è statosul: venerdì mattina, gli agenti della Polizia di Stato di, impegnati nel quotidiano servizio di prevenzione e controllo del territorio, sono stati infatti allertati da un cittadino che ha prontamente chiamato il 112 per segnalare che davanti ai suoi occhi qualcuno stava rubando una bicicletta e il rapido intervento degli agenti ha questa volta permesso di fermare l’autore materiale del furto e denunciare il21enne. Il furto è avvenuto in piazza Butti, di fronte alla stazione ferroviaria cittadina, e ilaveva inizialmente cercato di far perdere le sue tracce.