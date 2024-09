Le pagelle Che lezione del professor Gerli Bene Battistella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) GAGNO 6,5 Rigore di Shpendi a parte, forse è in ritardo sull’1-1 di Bastoni ma era coperto. Si riscatta quando con l’aiuto del palo nega il 3 a 2 a Van Hooijdonk. DI PARDO 5 Il mani che genera il rigore del vantaggio cesenate è quanto meno imprudente e comunque evitabilissimo. Macchia una gara neppure troppo malvagia. CALDARA 5 Imperdonabile la sua entrata su Berti che lascia il Modena in dieci nel suo miglior momento. Ma non c’è cattiveria. ZARO 7 Impeccabile in difesa, bravo nelle ripartenze palla al piede e decisivo nell’incornata del pareggio. COTALI 6 La solita gara diligente che gli chiede Bisoli sulla fascia di competenza. Ammonito, esce all’intervallo. (1’ st Idrissi 6 Buon impatto sulla partita, mezzo voto in meno per un contropiede gestito malamente).