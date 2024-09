L’Archivio Diari e la memoria Premi a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin Riconoscimento anche per Diritti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Per il 40moo Pievedeidi Pieve Santo Stefano si è tenuto un incontro e uno spazio di riflessione nell’ambito delo Tutino giornalista a, a trent’anni dalla loro uccisione, come "esempio altissimo di vocazione giornalistica, animato da valori e da una passione che dobbiamo continuare a raccontare alle nuove generazioni" e attribuisce ilo Città delo al regista Giorgio"per lo spessore del suo impegno civile e per l’incessante attenzione che dedica alle storie marginali". Ilo Tutino Giornalista è stato creato per offrire unsimbolico alle nuove leve che ogni giorno onorano con capacità, entusiasmo e dedizione la professione che Tutino ha più amato.