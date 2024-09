Game of Thrones un nuovo spin-off ha appena concluso la produzione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) La serie-off diofA Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ha apparentementela sua. Le riprese di A Knight of the Seven Kingdoms sono iniziate a giugno e lasi è svolta principalmente nel nord di Belfast, Irlanda. Ci sono solo sei episodi programmati per la prima stagione, quindi queste tempistiche disono in linea. Probabilmente ci saranno mesi aggiuntivi necessari per le riprese necessarie, così come per la post-(effetti visivi, montaggio). Ciò crea un’interessante finestra di rilascio per A Knight of the Seven Kingdoms; al momento, sembra che la fine dell’estate o l’autunno del 2025 sono le fasce più probabili per la première.