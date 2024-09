Cosa c’è dietro il patteggiamento di Giovanni Toti | Così riconosce i suoi reati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 14 settembre 2024) «Ma non era innocente?». La scelta disuona come uno schiaffo per il centrodestra. La decisione di andare alcon la procura per le accuse di corruzione impropria e finanziamento illecito ai partiti pesa sulla campagna elettorale in Liguria. Che fino a ieri era impostata sulla difesa dell’ex governatore. E che oggi dovrà cambiare.ha accettato una pena di due anni e un mese, commutata in 1.500 ore di lavori socialmente utili. Più la confisca di 84 mila euro, prelevati dalle casse del suo Comitato. L’imputato ricorda che patteggiare «non vuol dire essere colpevoli». Anche se è implicita l’ammissione dell’accusato. Esattamente quello che dice il candidato del centrosinistra alla Regione Andrea Orlando: «Si tratta di un implicito riconoscimento di responsabilità».