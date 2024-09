Coppa Davis Paolo Bertolucci denuncia | Così la competizione viene falsata La polemica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) L’Italia per ora ha fatto il suo, vincendo due sfide su due, ma non è ancora certa della qualificazione alle Final Eight di, che si giocheranno a novembre a Malaga. La classifica del Gruppo A, quello che si sta disputando alla Unipol Arena di Bologna, è infatti ancora tutta da definire. Gli azzurri guidano con due vittorie (entrambe per 2 a 1), mentre Olanda e Belgio hanno una vittoria. Il Brasile invece è ancora a quota zero. I verdeoro sono oggi impegnati contro il Belgio: in caso di vittoria, potrebbero ancora sperare in un passaggio del turno, mentre l’Italia sarebbe certa di volare a Malaga anche prima di giocare la sfida contro l’Olanda, che comunque sarebbe determinante per stabilire il primo posto nel girone. I brasiliani insomma al momento sono quelli messi peggio. Eppure nel match d’esordio avevano fatto soffrire non poco l’Italia di capitan Filippo Volandri.