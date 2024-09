Coppa Davis 2024 | la situazione dei gironi In quattro già ai quarti Italia e Canada devono ancora chiudere il conto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Andiamo a riepilogare lagenerale deiin, per quella che si prospetta essere una due giorni finale spaccata a metà. Da una parte il già deciso di Valencia e Zhuhai, dall’altra le questionida dirimersi di Bologna e Manchester. Nel girone A, quello di Bologna, com’è noto, l’è in testa, ma deve guardarsi dal rientro tanto dei Paesi Bassi quanto del Belgio. In particolare, con gli azzurri a due vittorie, ma due match persi, e olandesi e belgi con un 1-1 e 3-3 in questo senso, fa sì che un 3-0 degli orange con contemporanea vittoria belga per 2-1 o 3-0 possastravolgere le carte in tavola. Anche un 1-2 potrebbe tenere dentro gli azzurri, che comunque hanno in mano il loro destino. Con una vittoria sul Belgio può sperare di rientrare anche il Brasile (che, vincendo, qualificherebbe proprio l’).