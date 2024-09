Cavallero | L’obiettivo della Juventus è vincere un trofeo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Luca, giornalista di Tmw Radio, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Quali saranno le scelte di Thiago Motta contro l’Empoli? “Potrebbe rivoluzionare le carte col 4231. Mi aspetto Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic”. Come sta preparando la sfida di martedì al Psv, Motta? “Nelle prime tre di campionato si è parlato di una Juve imperiosa e che possa competere per lo Scudetto, adesso ci troviamo di fronte al primo crocevia: Empoli, Psv e Napoli in una settimana. I bianconeri devono essere valutati in questi periodi, non nei momenti di calma. Motta sta mescolando le carte e vedremo se avrà avuto la lucidità di capire quali siano i calciatori più in forma.