Carrarese la corsa riparte dal Sassuolo | e gli apuani sognano di calare il tris

(Di sabato 14 settembre 2024) Carrara, 14 settembre 2024 – Gli elogi per le buone prestazioni non possono bastare alladi Antonio Calabro, che vuole tornare a gioire tra le “mura amiche” dello stadio comunale “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”. A Pisa, dove i neopromossihanno conquistato contro il Sudtirol la loro unica vittoria in questo avvio di campionato (tre invece i ko nelle trasferte di Cesena, Cremona e Catanzaro), arriva ile sono dolci i ricordi per i giallazzurri (Calcio d’inizio domenica 15 settembre alle 15). Se la sfida è inedita tra i cadetti infatti, le due formazioni si sono già affrontate nel girone B della Serie C2 2005/06: vinse 1-0 laall’andata (gol di Ghizzani allo “Stadio dei Marmi” con Renzo Gobbo in panchina) e anche al ritorno (rete di Gallina con Oliviero Di Stefano nel frattempo chiamato a condurre la squadra).