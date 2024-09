Calcio a 5 | in Uzbekistan si aprono i Mondiali 2024 Tutti a caccia del Portogallo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Il meglio del futsal planetario in, per l’inizio della 1oa edizione deidia 5. Al netto dell’assenza dell’Italia, saranno tantissime le squadre da tenere d’occhio su un complessivo di 24 formazioni. Dalcampione del mondo uscente, che proverà a compiere un clamoroso bis, alle temibilissime Argentina, Spagna, Brasile e Kazakistan. Questa la lista di tutte le qualificate:, Francia, Kazakistan, Nuova Zelanda, Spagna,, Argentina, Brasile, Paraguay, Venezuela, Croazia, Paesi Bassi, Costa Rica, Panama, Guatemala, Cuba, Angola, Marocco, Libia, Tagikistan, Iran, Thailandia e Afghanistan. Il Format Le squadre sono state divise in 6 gironi da 4 squadre l’uno. A passare alla fase ad eliminazione diretta, quella degli ottavi di finale, saranno le prime 2 classificate di ogni singola pool, più le migliori 4 terze.