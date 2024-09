Brividi da Davis Che magia vederla dal vivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Storie di passioni e di generazioni che si incrociano a pochi passi dall’insalatiera. Spaccati genuini e romantici che fanno da cornice alla sfida tra Italia e Belgio di questa prima fase diCup all’Unipol Arena. E il volto umano della competizione, tra le tante vite che si incrociano sugli spalti del palazzetto di Casalecchio, è anche quello di Mauro Gnugnoli di Castel San Pietro Terme. L’uomo, 64 anni e in pensione dal 2020, impegna il suo tempo da un po’ come custode dei campi da gioco di un circolo tennistico della provincia felsinea: "Sono molto emozionato, per me questa è la prima volta che vedo dalil tennis che conta – racconta –. Per assistere a certi eventi, prima dell’approdo della Coppaa Bologna, bisognava percorrere un bel po’ di chilometri".