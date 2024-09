Ballando Sonia Bruganelli e Angelo Madonia separati | il motivo curioso

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 14 settembre 2024) In un'intervista rilasciata a Protagonisti su RTL 102.5,, ballerino professionista dicon le Stelle, ha finalmente chiarito i motivi dietro la decisione di non ballare con la sua compagnanel famoso talent di ballo di Rai1. Intervistato da Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia, il professionista ha sottolineato l'importanza di mantenerela vita professionale e quella privata, una scelta fatta di comune accordo con l'ex moglie di Paolo Bonolis, anche se non priva di difficoltà . Il programma di Milly Carlucci, in onda dal 28 settembre 2024 con un nuovo cast di maestri, richiede grande concentrazione e impegno, e perè fondamentale che questo percorso rimanga focalizzato sulla performance e sulla disciplina.