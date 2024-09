Appuntamento in centro a Busto Una giornata dedicata allo sport

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) di Rosella formenti Protagonista lo: oggi torna "per tutti". La manifestazione porta nelcittadino decine di società, atleti, allenatori, dirigenti che inviteranno a provare le varie discipline e daranno tutte le informazioni necessarie per orientarsi nella variegata offerta del mondoivo bustese. Organizzata dall’Assb (associazione societàive bustesi), con il supporto dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione di Distretto del Commercio, Ascom, Comitato CommerciantiCittadino, Istituti Scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani, e la partecipazione del Panathlon Club La Malpensa, l’iniziativa dalle 15 alle 19 trasformerà ildiin una grande palestra a cielo aperto dove provare tutti gliche è possibile praticare in città.