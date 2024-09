Agatha All Along | I poster dei personaggi potrebbero aver anticipato il personaggio di Joe Locke

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 14 settembre 2024) I nuovidiAllsvelano la vera identità del misterioso “Teen” di Joe. In tutto il materiale promozionale della serie Disney+, la star di Heartstopper è stata indicata senza un nome. È interessante notare che la nuova immagine di “Teen” è vestita in abiti anni ’80 e si aggira dietro un angolo per indagare con una torcia elettrica. Già in passato, durante i teaser trailer diAll, si era notato che la sua combinazione di colori era familiare. Ma il nuovoconferma la colorazione di ispirazione wiccana del suo costume. Wiccan è l’alter ego dell’eroe Billy Kaplan, il figlio di Wanda Maximoff e la persona che tutti sospettano sia interpretata dain questa serie. L’ultima volta che Billy è stato visto nel MCU, era molto più giovane.